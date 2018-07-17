İstanbul’da TEM otoyolunu kilitleyen kaza

Kaza, Silivri’de TEM otoyolunda lastiği patlayan bir tır, bariyerlere aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritteki araçlarda üstlerine gelen tır çarpmamak için ani fren yaptı. Ani fren sonrası zincirleme kaza yaşanırken, kazada 1 kişi hafif yaralandı. Ekiplerin kaza yerini kaldırma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.