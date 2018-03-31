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İstanbul'da terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında  "Zeytin Dalı" operasyonunda PKK-KCK, PYD-YPG terör örgütlerinin faaliyetleri içerisinde yer alan TKEP/L terör örgütü mensuplarının ölü olarak ele geçirilmesi sonucunda düzenlenen cenaze anma eylemlerine katılan ve bu anmaları örgüt propagandasına dönüştürerek bölgede yapılan başarılı operasyonları manipüle etmeye çalışan örgüt mensuplarına yönelik 24.03.2018 günü ilimizde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan N.K., G.N., İ.Ş., M.S.G., S.Ü., S.Y.A., S.A., T.A., isimli şahıslar 30.03.2018 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. 

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