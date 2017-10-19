İstanbul'da, terör örgütleri MLKP ile TKP/ML'ye yönelik operasyon
İstanbul'da, terör örgütleri MLKP ile TKP/ML'ye yönelik gece yarısı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, yaklaşan 29 Ekim cumhuriyet bayramı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, bu gece yarısı 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde birçok ilçede MLKP ve TKP/ML'ye yönelik operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı. Emniyet güçleri, "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyonlarda 3 adet 7.65 çapında tabanca, bu silahlara ait mermiler ve eylem talimatı içeren örgütsel dökümanlar ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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