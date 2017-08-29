Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C ve MLKP'ye operasyon düzenlendi

Terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da 7 ilçede terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Ataşehir, Kağıthane, Maltepe, Eyüp, Küçükçekmece, Üsküdar, Sultangazi'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fren yerine gaza bastı, kıl payıyla faciadan dönüldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA