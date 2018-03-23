Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 9 ilçede, 9 adrese düzenlendiği eş zamanlı operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme gele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ahmet Deniz Bölükbaşı için TBMM´de tören düzenlendi

Ahmet Deniz Bölükbaşı için TBMM´de tören düzenlendi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA