İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.00 sıralarında 2 ilçede belirlenen 7 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda terör örgütü adına faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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