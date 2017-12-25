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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.00 sıralarında 2 ilçede belirlenen 7 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda terör örgütü adına faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
 

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