İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileriyle bağlantısı bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik dün gece Başakşehir, Ümraniye ve Güngören'de bulunan 6 adrese operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 6'sı yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.