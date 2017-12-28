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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece 6 adreste düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

  • DHA
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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileriyle bağlantısı bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik dün gece Başakşehir, Ümraniye ve Güngören'de bulunan 6 adrese operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 6'sı yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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