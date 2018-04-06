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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunarak eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bugün 10 ilçede 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryel ele geçirildi.

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