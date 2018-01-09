İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı ile dün İstanbul'da 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, örgütün propagandasını yapmaktan aranan Ö.F.B., B.T., H.Y., M.A., V.A., B.Ç. ve M.B. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı motosiklet, çeşitli çapta 2 tabanca, 1 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.