İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 13 gözaltı

TEM ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hendek olaylarına katılan, örgütün kırsal alan yapılanmasına eleman aktarımı yaptığı ileri sürülen 20 kişiyi belirledi. Polis ekipleri bugün öğlen saatlerinde 6 ilçede 22 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınla 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.