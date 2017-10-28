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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Kent genelinde 10'dan fazla adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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