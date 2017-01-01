İstanbul’da terör saldırısı

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti.

Ortaköy'deki bir gece kulübüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla ateş açtı.

Açılan ateşte yaralananlar olduğunu bildirilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralananlar hastanelere sevk ediliyor

Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda yaralananlar hastanelere sevk ediliyor.

Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralananları hastanelere taşıyor.

Gece kulübü çevresinde önlem alan polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.

"Ortaköy'deki silahlı saldırısında 35 kişinin yaşamını yitirdi"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Şahin, "Bugün saat 01:15 sularında bir teröristin önce kapı önündeki bekleyen polis memurumuzu şehit ederek sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu içerde çok vahşice acımasızca sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine acımasızca kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir. Bu terör saldırısıdır, en az şu ana kadar yapılan tespitlere göre 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir yine en az 40 yaralımız da hastanelerde tedavi altındadır. Detaylı araştırmalar yapılıyor, arkadaşlarımız çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır" dedi.

Bakan Bozdağ olayla ilgili açıklama yaptı

Ortaköy'deki terörist saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır" dedi.

Başbakan Yıldırım ile İstanbul Valisi Şahin'i aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve olaydan büyük üzüntü duyduğu bildirildi.