İstanbul'da TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Kartal'da, yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yavuz K. bisikletiyle Eski Üsküdar Caddesi ile Çınar Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Yavuz K'ya, Kadıköy yönüne giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yavuz K. TIR'ın altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri TIR'ın altında kalan Yavuz K'yı bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yavuz K'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Yavuz K.'nın cenazesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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