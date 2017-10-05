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İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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Silivri'nin Akören Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada Akif Tabak yönetimindeki 38 PD 036 plakalı tır ile içinde Uğur Tokalı ile Şeref Ülküseven'in bulunduğu 34 US 7722 plakalı kamyonet çarpıştı.
 
Kazada, kamyonet içindeki Tokalı ve Ülküseven olay yerinde hayatını kaybetti, tır şoförü Tabak ise hafif yaralandı.
 
Sağlık ekipleri tır sürücüsüne ilk müdaheleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
 
Savcılık incelemesinin ardından Tokalı ve Ülküseven'in cenazeleri Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.
 

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