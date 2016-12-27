İstanbul'da tramvay kazası! Seferler durduruldu!
Kabataş - Bağcılar seferi yapan tramvay, Beyazıt'ta bir vatandaşa çarptı.
- İHA
Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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