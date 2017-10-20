İstanbul'da tramvay seferleri durdu
Beyazıt'ta enerji sağlayan telin kopması nedeniyle Eminönü ile Yusufpaşa durağı arasındaki bölgede çift taraflı olarak tramvay seferleri durdu.
- DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda koptuğu, Tramvay seferlerinin Bağcılar - Yusufpaşa ile Kabataş - Eminönü arasında yapılabildiği belertildi. Elektrik ekibinin telleri onarma çalışmaları sürüyor.
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