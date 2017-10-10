İstanbul'da tuvalet sırası için çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Akyol Sokağı'ndaki 5 katlı binanın üst katındaki dairede kalan Afgan uyruklu 9 kişi, sabah saatlerinde tuvalet sırası dolayısıyla tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen tartışmada, boğazından bıçaklanan bir Afgan, ağır şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Polisin evdeki incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
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