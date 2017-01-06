Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 395 sefer iptal oldu

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Öğlen saatlerinden itibaren hızla düşen sıcaklığın etkisiyle ilk olarak yüksek kesimlerde başlayan kar, ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak İstanbul genelini şehir beyaz örtüye bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da yoğun bir çalışma başlatıldı.

Karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Havalimanında hazırda bekletilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) karla mücadele ekipleri, yağan karın uçuşları aksatmaması ve operasyonların sorunsuz sürdürülebilmesi için aralıksız apronda çalışıyor. Ekipler kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalarında güçlük çektikleri görüldü.

İstanbul genelinde 395 sefer iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki uçuşlarda da aksamalar yaşadı. DHMİ'nin uçuşların aksamadan sürdürülebilmesi için aldığı karar doğrultusunda seferlerde yüzde 30 kısıtlamaya gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın her iki havalimanında hafta sonu süresince toplam 257 seferi iptal edildi. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin toplamda iptal olan sefer sayısı ise 395'e yükseldi.