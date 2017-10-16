İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu hap operasyonu düzenlendi
Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, Arap ülkelerine gönderilmek istenen 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
- AA
Küçükçekmece'de 500 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arap ülkelerine uyuşturucu hap ticareti yaptıkları öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Narkotik ekiplerinin Küçükçekmece'de düzenlediği operasyonda, 1 Türk, 2 Suudi Arabistan ve 2 Suriye vatandaşı 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bir depoya gerçekleştirilen operasyonda ise sanayi tipi makinelerin içine saklanmış 500 bin uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltında tutulan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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