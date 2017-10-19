İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında söz konusu adreslerde arama yapıldı.



Ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.