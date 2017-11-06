İstanbul'da yangın: İtfaiye ekipleri sevk edildi

Poyrazköy Limanı Plaj Caddesi üzerinde bulunan tek katlı balık restoranda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın mutfak bölümünde başlayan yangın diğer bölümlere yayıldı.

Alevlerin binayı sardığı yangın, etraftaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri de gelerek olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yapılan incelemede, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Can kaybının olmadığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Poyrazköy Limanı Plaj Caddesi'ndeki tek katlı balık restoranında yangın çıktı. Restoranın mutfak bölümünde başlayan yangın, kısa sürede iş yerinin diğer bölümlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine bazı ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.