İstanbul'da yapılan operasyonda 297 bin lira sahte para ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir simit kafede sahte para ticareti yapıldığı bilgisi alan Jandarma ekipleri, kafenin sahibi A.I. isimli şahsı ve söz konusu kafeyi yakın takibe aldı. Kafeye müşteri gibi gelen bazı şahısların sahte para ticareti yaptığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, söz konusu kafeye baskın düzenledi. Kafenin pasta imalathanesinde bulunan dolapların arkasına özenle saklanmış ve piyasaya sürülmeye hazır 480 adet 200 TL, bin 540 adet 100 TL, 940 adet 50 TL’lik banknotlar halinde toplam 297 bin TL sahte para ele geçirildi. Sahte paraların kurban pazarlarında kullanılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma’dan bayram öncesi uyarı

Şüpheli A.I. adli makamlara sevk edilirken son dönemlerde sahte para ticaretinin artması nedeniyle vatandaşları uyaran Jandarma ekipleri, sahte paraların özellikle resmi olmayan satışlarla daha kolay piyasaya sürüldüğünü belirterek; yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle sahtekarların eline fırsat geçtiğini ve bu nedenle vatandaşların kurban alım satımında dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.