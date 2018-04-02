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İstanbul’da Yapımı Tamamlanan 80 Okul ve 59 Okul Spor Salonu Açılış Töreni

İstanbul’da Yapımı Tamamlanan 80 Okul ve 59 Okul Spor Salonu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yapacağımız daha çok iş var farkındayız, müfredatı, ders kitaplarını, eğitim öğretim yöntemlerini modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz.' dedi.

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İstanbul’da Yapımı Tamamlanan 80 Okul ve 59 Okul Spor Salonu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacağımız daha çok iş var farkındayız, müfredatı, ders kitaplarını, eğitim öğretim yöntemlerini modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz." dedi.

"Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme kaydedebildiysek, kriz tellalarına rağmen ilerleyebiliyorsa, bölgemizde etkin bir güç haline gelebiliyorsak bunda eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok önemi var." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Milletimizin evlatılarına iyi bir eğitim verebilmek için bulunduğumuz yer olmamız gereken yer değildir. Bazı yerler bir tıkanıklık eksiklik var. Eğitim sistemimizden beklentimiz çocuklarımızı hayırlı evlat ve hayırlı bir fert olmalarıdır.

Dilini tarihini kültürünü en iyi şekilde öğrenmemiş evladımıza matematik fizikte öğrendikleri yük gelir. Tamamen sınav kazanmaya yönelik sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. TEOG'u bundan dolayı kaldıralım dedik. Biz TEOG'la okumadık. İsmet Bey bak gençler TEOG kalkınca nasıl rahatlamışlar.

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