İstanbul’da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da sunta yüklü tır dorsesinde yapılan aramada, panellere gizlenmiş yaklaşık 150 kilogram eroin bulundu. Takibe alınan bir minibüste ise 350 kilo ‘skunk’ denen uyuşturucu bitki ele geçirildi. Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonun 2018 yılının ilk büyük operasyonu olduğu ifade edildi.
- İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirenlere yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 150 kilo eroin ve 350 kilo skunk ele geçirdi. Yapılan operasyonların İstanbul’da 2018 yılının ilk büyük operasyonu olduğu ifade edildi. Polis kamerası tarafından da kaydedilen operasyonlarda, dedektör köpek yardımıyla bir tırda inceleme yapması yer alıyor. İş makinesi yoluyla tırdan çıkarılan alçıpan panellerin arasına gizlenmiş 150 kilo eroin ele geçiriliyor.
Güvenlik güçlerince düzenlenen ikinci operasyon ise takibe alınan kapalı kasa bir minibüse yönelik oldu. Şüpheliler minibüsü bir oto yıkamaya soktuğu sırada polis ekipleri operasyon kararı alarak baskın düzenledi. Yapılan baskında 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, minibüsün içinde yaklaşık 350 kilo ‘skunk’ diye tabir edilen uyuşturucu bitki ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasında kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.