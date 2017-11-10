İstanbul'da yarın Beşiktaş A.Ş-Astra Giurgiu futbol müsabakası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 15.00'da Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Beşiktaş A.Ş-Astra Giurgiu futbol müsabakası dolayısıyla saat 12.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve bu nedenle alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyeceği, akımın Asker Ocağı Caddesine yönlendirileceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: