İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok okul çevresinde bulunan berber, kuaför, tamirci, kahvehane ve emlakçıda yasadışı şekilde bahis oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 12 ilçede 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 35 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, 4 kupon makinesi, 11 SIM kart, 17 cep telefonu, 4 kumar makinesi, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ve çok sayda mermi ile 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 8'i tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde ele geçirilen 6 dizüstü bilgisayarda yapılan incelemelerde, söz konusu mekanlarda bu zamana kadar yaklaşık 1,5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığı belirlendi.

Şüphelilerden kimliği belirlenen 25 binine ise yasadışı bahis oynadığı için 20 bin liraya kadar para cezası verileceği öğrenildi.

Diğer, şüphelilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.