İstanbul'da Yaşayan Arap Aydınlar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

İstanbul'da Yaşayan Arap Aydınlar Çalıştayı'nda, Türkiye'de yaşayan Arap akademisyenlerin bilimsel birikiminin Türk üniversitelerine kazandırılmasına ilişkin projeler geliştirilmesi, Arap aydınların Türk bilim sanat insanlarıyla bir araya gelebilecekleri ortak zemin oluşturacak bir kültür merkezi kurulmasına yönelik öneriler görüşüldü.

İstanbul'da, 7-8 Mart'ta, 13 ülkeden eski Arap bakanlar ile siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler, edebiyatçılar, şairler, vakıf ve dernek başkanları, müzisyenler ile gazetecilerden oluşan yaklaşık 150 aydının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgeye göre, Kültür Daire Başkanlığı tarafından ilim, kültür sanat ve edebiyat alanlarında fikir alışverişi gerçekleştirmek, ortak projeler üretmek ve entelektüel birikimin çeşitliliğini arttırmak amacıyla düzenlenen çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, İlim Yayma Vakfı (İYV) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) yetkililer katıldı.

Çalıştayda konuşan birçok aydın, Türkiye'nin başta Suriye, Irak, Filistin ve Mısır olmak üzere dünyanın her yerinden gelen mazlumlara kucak açmasıyla ilgili takdirlerini iletti.

Çalıştaya katılan eski bakan ve bürokratlar, 2000 sonrası Türkiye'de yaşanan değişim, gelişim, karşılaşılan zorluklarla mücadele ile elde edilen kazanımlara yakinen şahitlik ettiklerini ifade ederek, kendi ülkeleri için gereken çıkarımları aldıklarını vurguladı.

Çalıştayda, Osmanlı Devleti'nin dağılmasının ardından ulus devletlere dönüşen Arap coğrafyasındaki ülkelerin fiziki olarak İslam ümmetini birbirinden kopardığı ve bu suni sınırların artık işlevselliğini kaybetme evresine ulaştığı da aktarıldı.

Arap aydınları ayrıca, son yüzyılda Arap ülkelerinde ulus devlet anlayışıyla oluşturulan Türkiye ve Osmanlı algısının yanlış olduğu ve bu algının değiştirilmesi için kendilerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine yetirmeye hazır olduklarını kaydetti.

"Tercümeler tarihin öğrenilmesini sağlayacaktır"

Karşılıklı dil probleminin çözülmesinin iletişim sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olacağına değinilen çalıştayda, şu konular da ele alındı:

"Türk-Arap ortak projesi olarak İstanbul başta olmak üzere Arapların yoğun yaşadığı illerde birçok farklı alanı da kapsayacak şekilde Türk-Arap Kültür Merkezleri açılmasının kültürlerarası etkileşimi ve intibak sürecini hızlandırmada önemli rol oynayacaktır. Arap aydınlarının özellikle Türkiye'yi ve Osmanlı'yı ilgilendiren farklı alanlarda yazmış oldukları eserlerin Türkçe'ye kazandırılmasını ve aynı şekilde Türkçe'den Arapça'ya yapılacak tercümeler tarihin öğrenilmesini sağlayacaktır.

Birçok Arap ülkesinde yaşanan sansüre karşın Türkiye'nin özgür ortamının yayıncılık ve kitap fuarları gibi etkinliklerle Arap dünyasının merkezi haline gelebilir. Arap dünyasındaki medyanın baskı altında olması ve karşılaşılan durumlarla ilgili tavrı karşısında Türkiye'nin Arap medyasına merkez olma potansiyeli taşıyor ve bu konuda atılacak adımlar Türkiye'nin kamu diplomasisine de faydalı olacak."

Türkiye'de Arapça olarak edebiyat alanında faaliyette bulunan yazar ve şairlerin eserlerinin Türkçe olarak basımının Türk edebiyatına zenginlik katacağına vurgu yapılan çalıştayda, son iki yüzyıldaki Türk-Arap ilişkilerinin tarihçiler tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yazılması ve Türkçe-Arapça olarak kitaplaştırılması gerektiği de dile getirildi.

Ayrıca çalıştayda, Türkiye'de yaşayan Arap akademisyenlerin bilimsel birikiminin Türk üniversitelerine kazandırılmasına ilişkin projeler geliştirilmesi, Arap aydınların Türk bilim sanat insanlarıyla bir araya gelebilecekleri ortak zemin oluşturacak bir kültür merkezi kurulması, iki dilde yayın yapan süreli yayın faaliyeti yapılması, Arap entelektüellerinin Türkçe öğrenmesine yönelik çalışmaların yapılması gibi öneriler öne çıktı.

Benzer istişare toplantıları düzenleme kararı alındı

Çalıştay komitesi ayrıca, öne çıkan ve genel kabul gören önerileri somutlaştırmak üzere benzer içerikte istişare toplantıları düzenleme kararı aldı.

Ayrıca çalıştaya katılan isimler, Türkiye'de yaşarken karşılaştıkları sorunları da dile getirme fırsatı bularak, Türkiye'den beklentilerini ve çözüm önerilerini de belediye yetkililerine iletti.

Çalıştayda, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi, Anadolu Ajansı'nın Arapça yıllığı ile SETA'nın Arapça yayınları dağıtıldı.