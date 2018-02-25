İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Doğu Guta'da yaşanan katliamları protesto etti

Hazırladıkları Arapça, Türkçe, İngilizce ve Rusça döviz ve pankartlarla Doğu Guta'da yaşananlara dikkat çeken gruptakiler, tekbir getirerek Arapça sloganlar attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Mehdi Davut, Doğu Guta'da 400 bin kişinin 2012'den bu yana kuşatma altında olduğu anlatarak, "Esed rejimi, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen uluslararası kararları ve savaş sözleşmelerini ihlal ediyor. Kimyasal silah, misket bombaları ve kullanımı yasak olan silahları kullanarak binlerce çocuğu katlediyor. Guta'da hastaneler, okullar, camiler, pazarlar hedef alınıyor." ifadelerini kullandı. Son 3 ayda Guta'ya yönelik saldırılarda 596 kişinin hayatını kaybettiği ve bunların 202'sinin çocuk, 118'nin kadın olduğunu söyleyen Davut, yaralı sayısının bin 250'yi aştığını kaydetti. Basın açıklaması, BM ve uluslararası topluma Doğu Guta'da yaşanan katliamları durdurma çağrısıyla son buldu.