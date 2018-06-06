İstanbul'daki yaz sıcaklarına rağmen barajların doluluk oranı son 3 yılın en üst seviyesinde seyrediyor

Türkiye’de yazın gelmesiyle ısınan hava ve artan su tüketimi barajlardaki su seviyesini etkilemezken, İstanbul genelinde baraj doluluk oranının yüzde 85'lerde seyrettiği öğrenildi.

Anadolu Yakası’nda bulunan Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 93’ü geçerken Alibeyköy Barajı ise yüzde 85'e ulaştı. Böylelikle, barajlardaki doluluk oranı son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Barajlardaki doluluk yüzleri güldürdü

İstanbul’un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı doluluk oranı ile yetkililerin yüzünü güldürdü. Anadolu Yakası’nın içme suyu olarak çok önemli olan sahip Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 93 seviyesini geçti.



Toplam biriktirme hacmi 235 milyon 371 bin metre küp ile Çekmeköy ilçesi sınırlarında bulunan Ömerli Barajı su seviyesinin yüksekliği yanı sıra eşsiz güzelliği de büyüledi.



Öte yandan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e ulaştı.