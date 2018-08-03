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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması düzenleniyor

İstanbul'da 5 bin polisin katıldığı, helikopter destekli denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

  • AA
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İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.
 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması, saat 20.00'de başlatıldı.
 
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.
 
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
 
Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.
 
Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

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