İstanbul’da yer yer kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da beklenen kar yağışı birkaç gündür aralıklarla şehir merkezinde etkisini göstermeye devam ediyor. Akşam saatlerinde yağmurun yağdığı bazı bölgelerde yer yer kar yağışı etkili oluyor. Araçların üzerinde ve bazı bölgelerde kar birikintileri oluştu.
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