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İstanbul'da yeraltı dünyasına operasyon

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 
Çalışmalarda, 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 71 mermi ele geçirildi.
 
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Örgüte üye olmak", "Yağma", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (Hürriyet)

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