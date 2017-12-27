İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis görev yapacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, yılbaşı etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları alışveriş merkezleri, havalimanları, metro, Marmaray, metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda, kentte, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin personelin görevlendirildiği, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polisin 117 zırhlı araçla görev yapacağı belirtildi.