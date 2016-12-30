İstanbul'da yılbaşı gecesi ağır tonajlı araç önlemi

Yılbaşına saatler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü'den tonajlı araçlarla açıklama geldi.

YILBAŞI GECESİ 7 İLÇEYE AĞIR TONAJLI ARAÇ GİREMEYECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü Sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.