İstanbul'da yılbaşı güvenlik önlemleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı nedeniyle aldığı güvenlik önemleri uygulanmaya başlandı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nın etrafı çelik bariyerlerle kapatılırken, bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar ile turistler üzerileri aranarak Taksim Meydanı'na alınıyor.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı meydana öğleden sonra kamyonlarla çelik bariyerler getirildi. Bunlar meydana açılan sokaklarla çevresine konuldu. Bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Saat 15.00'ten itibaren ise vatandaşların meydana girmesi bu arama noktalarından geçirilerek sağlandı.

Meydanda ve İstiklal Caddesi'nde özel hareket polisleri de olası bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı. Kimi polis ekipleri ise kimlik kontrolü yaparken şüpheli görülen kişilerin GBT'sine bakılıyor.

Meydanda itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

37 bin polis, 4 bine yakın jandarma görev yapacak

Önlemler kapsamında vatandaşın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temin etmek için 37 bin polis, 4 bine yakın jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev alacağı kentte, güvenlik güçleri teyakkuz halinde olacak.

Söz konusu güvenlik önlemleri kapsamında saat 15.00'ten itibaren Kadıköy'de Osmanağa, Caferağa ve Caddebostan mahallelerindeki bazı yolların giriş ve çıkışları zabıta ekiplerince bariyerlerle çevrilerek araç girişlerine kapatıldı.

Beşiktaş'ta da aynı saatlerde bazı yollar trafiğe kapatılarak, araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Şişli'de 16.00'dan itibaren Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu ve Bronz sokakları trafiğe kapatıldı.