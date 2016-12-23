Ýstanbul'da yýlbaþý öncesi büyük tehlike!

Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Þube Müdürlüðü Fikri Mülkiyet Suçlarý Büro Amirliði ekipleri, yýlbaþý öncesi kaçak içki üretimine yönelik denetimlerini arttýrdý. Bir ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Demirtaþ Mahallesi'nde bulunan 3 farklý adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapýlan aramalarda bin 549 sahte içki, bin 61 boþ içki þiþesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ve 1 pompalý tüfek ele geçirildi.



Operasyonda S.K, H.K, M.T, A.H.T, E.Ý, Þ.T. ve R.Ö. gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen 7 þüpheliden S.K. ve H.K. çýkarýldýðý mahkemece tutuklanýrken, 5 þüpheli ise adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.