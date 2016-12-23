Ýstanbul'da yýlbaþý öncesi büyük tehlike!
Ýstanbul polisinin düzenlendiði operasyonda bin 549 sahte içki, bin 61 boþ içki þiþesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ele geçirdi. Operasyonda gözaltýna alýnan 7 þüpheliden 2’si tutuklandý.
- ÝHA
Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Þube Müdürlüðü Fikri Mülkiyet Suçlarý Büro Amirliði ekipleri, yýlbaþý öncesi kaçak içki üretimine yönelik denetimlerini arttýrdý. Bir ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Demirtaþ Mahallesi'nde bulunan 3 farklý adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapýlan aramalarda bin 549 sahte içki, bin 61 boþ içki þiþesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ve 1 pompalý tüfek ele geçirildi.
Operasyonda S.K, H.K, M.T, A.H.T, E.Ý, Þ.T. ve R.Ö. gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen 7 þüpheliden S.K. ve H.K. çýkarýldýðý mahkemece tutuklanýrken, 5 þüpheli ise adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.
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