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İstanbul'da yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü´nün yeni yıl önlemleri kapsamında 37 bin polisin katılımıyla yaptığı yılbaşı uygulamalarının bilançosu ortaya çıktı.

  • DHA
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Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulanarak 215 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 156'sı hakkında yakalama kararı olan, 3 kişi taciz, 35 kişi silah bulunduğu için gözaltına alındı. 21 şüphelinin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı öğrenildi.

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