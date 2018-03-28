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İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

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İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle boğaza kıyısı olan Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde yer yer görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle boğaz köprülerinde, kentin ana arterlerinde araç trafiğinin yavaş ilerlediği görüldü.

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