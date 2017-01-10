İstanbul'da yollar boş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her hangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi.