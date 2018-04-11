İstanbul'da yürütülen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 15 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 15 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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