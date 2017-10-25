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İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul’da daha önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer’de 5 ayrı adrese eşzamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona özel hareket polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda polis destek verdi. Özel harekat polisleriyle Sarıyer daha önceden belirlenen adrese giren ekipler adreslerde arama yaptı. Adreslerde bulunan uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen şahıslar gözaltına alındı.

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