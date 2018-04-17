İstanbul'daki ana darbe davasında 14 FETÖ'cü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

<p> FETÖ'nün "Ana Darbe" davasında sanıklara yönelik karar verildi. Davada 4'ü general 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunun yanında birkaç sanığa da 82'şer ve 99'ar kez hapis cezası verildi.</p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p>
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