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İstanbul'daki barajların doluluk oranı arttı

Kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 64,06 olarak ölçüldü.

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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 64,06 olarak tespit edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi, son 15 günde yüzde 15,86 arttı.

Geçen yıl martta 87,35 ile en yüksek seviyesine ulaşan doluluk oranları, nisanda 85,89, mayısta 81,15, haziranda 74,74, temmuzda 66,59, ağustosta 52,78, eylülde 48,92, ekimde 41,67, kasımda 36,37, aralıkta 51,08 olarak gerçekleşti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 13 Ocak itibarıyla 64,06 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk 13 Ocak tarihleri dikkate alındığında 2009'da 46,69, 2010'da 94,17, 2011'de 84,99, 2012'de 63,07, 2013'te 67,90, 2014'te 34,29, 2015'te 81,26, 2016'da 65,11 olarak kayıtlara geçti.

Barajlardaki su durumu

         
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:
 
Baraj          Doluluk   
Ömerli         89,13     
Pabuçdere      18,79     
Sazlıdere      42,66     
Büyükçekmece   46,82     
Alibey         75,22     
Terkos         61,96     
Kazandere      42,06     
Elmalı         0,52      
Darlık         82,94     
Istrancalar    86,78     
 

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