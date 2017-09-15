İstanbul'daki 'ByLock' davasında ara karar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 10. duruşmada, mahkemeye gelen evraklar okundu.

Duruşmada, sanık avukatlarına söz hakkı verilerek mahkemeye sunulan “ByLock” raporuyla ilgili görüşleri ve talepleri soruldu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat Ekiz, Önder Türk, Abdülaziz Avcı, Ali Öztürk, Bilal Şen ve Mehmet Şanverdi’nin tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanık sayısını fazlalığından dolayı duruşmayı, Silivri’de görülmek üzere 3 Kasım'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 149 eski emniyet görevlisinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.