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İstanbul'daki 'ByLock' davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 149 polisin yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 10. duruşmada, mahkemeye gelen evraklar  okundu.

 
Duruşmada, sanık avukatlarına söz hakkı verilerek mahkemeye sunulan  “ByLock” raporuyla ilgili görüşleri ve talepleri soruldu.
 
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat  Ekiz, Önder Türk, Abdülaziz Avcı, Ali Öztürk, Bilal Şen ve Mehmet Şanverdi’nin  tahliyesine karar verdi.
 
Heyet, sanık sayısını fazlalığından dolayı duruşmayı, Silivri’de  görülmek üzere 3 Kasım'a erteledi.
 
 İddianameden
 
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca  hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia  edilen 149 eski emniyet görevlisinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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