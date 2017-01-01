İstanbul'daki camide silahlı saldırı
Sarıyer Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde meydana gelen olayda bir saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
- DHA
Yaralılar hastananeye kaldırıldı. Olayın nedeni bilinmiyor ancak siyasi bir yönünün olmadığı değerlendiriliyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre cemaatin namaz için camide bulunduğu sırada yaşanan olayda, saldırgan pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip incelemelerine başladı. Caminin camlarında saldırganın silahından kurşun izleri görüldü.
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