İstanbul'daki darbe girişiminin ilk davası yarın Silivri'de görülecek

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişiminde 'de, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “herkes görev yerine geçsin, kalkışmaya karşı dirensin” şeklindeki talimatlarına uymadıkları ve silahlı kalkışmanın yaşandığı gece FETÖ adına hizmet ettikleri iddia edilen 29 polisin yargılanmasına yarın başlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından 24'ü tutuklu, 1'i firari toplam 29 sanık polis hakkında iddianame düzenlenmiş, Başsavcılıkça onaylanan 68 sayfalık iddianame İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 27 Aralık 2016 tarihinde Silivri'de görülmesine karar vermişti.

İddianamede aralarında amir, pilot, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu sanık polislerin, darbeci askerlerin eylemleri doğrultusunda hareket ettikleri, görev yerlerine çağrılmalarına rağmen görevlerinin gereği yapmadıkları, FETÖ'ye yardım ettikleri, amir konumundakilerin kendi emri altındakileri kalkışmaya karşı durmamaları için yönlendirdiği, direnmeye gelen vatandaşları dağıtmaya çalıştıkları iddia ediliyor.

Huber Köşküne sevk edilecek timi götürmeyen 3 pilot iddianamede

İddianamede, 3 helikopter pilotu sanığa, darbe girişimi gecesi, Özel Harekat Müdürü tarafından Cumhurbaşkanını korumak üzere Özel Harekat Timi'nin Huber Köşkü'ne sevk edilmesi talimatı verdiği ancak bu 3 sanığın, “Özel Harekatçıları oraya götürürsek bu darbeciler bizi asar” diyerek talimatı yerine getirmedikleri ve helikopteri kaldırmadıkları belirtiliyor. Sanıkların kendilerine verilen görevi yapmamaları üzerine Özel Harekat Timleri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak üzere neredeyse tamamı kapalı olan kara yoluyla gitmek zorunda kaldıklarına iddianamede yer veriliyor.

Polislerin büyük çoğunluğu FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "Bylock" kullandıklarının, sosyal medyada darbeye karşı durdurulmaması yönünde paylaşımlar yaptıkları, darbeden haberdar olmadıklarını öne süren sanıkların telefon kayıtlarındaki incelemelerde defalarca çağrılmalarına rağmen görev yerlerine gitmediklerinin tespit ediliği belirtiliyor.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

İddianamede, 21 polisin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, diğer 8 polisin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.