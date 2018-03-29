İstanbul’daki kaynak suyuna büyük denetim

Türkiye genelinde kapatılan 29 firmanın yanı sıra, İstanbul'da aynı kapsamda 2012 yılından bu yana bin 505 firmada uygunsuzluk tespit ettiklerini, 410 işletmeye uyarı ve 373 işletmeye faaliyetin durdurulması ve takip işlemi cezası verildiği öğrenildi.

İstanbul'daki ambalajlı su üretimi ve denetimine dair bilgi veren Dr. Abdullah Emre Güner, şehirde 49 su üretim tesisinde 6 doğal mineralli, 58 kaynak ve 12 içme suyu olmak üzere 76 marka su üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Şehirdeki izinli su satış yeri sayısının bin 416, su nakil aracı sayısının 2 bin 142 olduğunu belirten Dr. Güner, "Piyasa gözetim denetim faaliyetlerine bağlı ilimizde alınan numunelerden 2012 yılından günümüze bin 505 uygunsuzluk tespit edildi. Buna bağlı olarak işletmelere Bakanlığımızca uygulanan idari para cezası miktarı yaklaşık 24 milyon TL. Bu miktarın yaklaşık 3 milyon TL’si ilimiz işletmelerine, kalanı diğer illerdeki üretim tesislerine ait. Ayrıca izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 32 su satış yerine de 493 bin 136 TL idari para cezası uygulandı" diye konuştu.

410 İŞLETMEYE UYARI, 373 FAALİYET DURDURMA

Cezaların nedenlerine de dikkat çeken Dr. Güner, şunları söyledi: "İzinsiz dezenfeksiyon işlemi uygulayan işletmeye, hijyen yetersizliğinden, izinsiz üretim yapıldığından, etiket uygunsuzluğundan idari para cezaları; yönetmeliğin öngördüğü süre zarfınca faaliyet sürdürmeyen işletmelere ruhsat iptali, yönetmeliğin öngördüğü işlemler dışında suya izinsiz kaynak ilavesi, izinsiz filtrasyon işlem uygulayan işletmelere ruhsat iptali ve idari para cezası; işletmeden dolum esnasında alınan numunelerin uygun çıkmayan işletmelere uyarı, eksikliklerin giderilmesine kadar faaliyetin durdurulması ve takip işlemi gibi idari yaptırımları uygulanmıştır. Bu kapsamda toplamda 410 işletmeye uyarı ve 373 işletmeye faaliyetin durdurulması ve takip işlemi gibi idari yaptırımlar uygulanmış ve konuyla ilgili eksiklik tespiti halinde yaptırımlar uygulanmaya devam edilmektedir"