Gaziosmanpaşa'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmapaşa’da düzenlenen narkotik operasyonu sırasında devriye görevi yapan resmi ekipler şüpheli bir otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüphelilerle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polis ekiplerine ateş açmaya başladı. Bunun üzerine kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kovalamaca sırasında şüpheli şahsın kullandığı otomobil ekip aracına çarptı. Meydana gelen kazada resmi ekipler yara almazken şüpheliler araçla kaçmaya devam etti. Bölgeye sevk edilen destek ekiplerin yardımıyla şüpheliler Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi’nde bulunan bir ara sokakta sıkıştırıldı. Etrafı çevrilen şüphelilerin tekrar ateş açması üzerine bölgede bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı timler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda şüphelilerden 1’i ölü ele geçirilirken 1 kişi de yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak ele geçirilen şüpheli olay yerine gelen ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerden 1’inin hayatını kaybetmesi üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sırasında hayatını kaybeden şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için parmak izi alındı.Bunun yanı sıra şüphelilerin kullandığı otomobilde de inceleme yapıldı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şüphelinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ÇATIŞMAYA GİRENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gaziosmanpaşa’da dur ihtarına uymayarak polisle girdikleri çatışma sonucunda ölü ve yaralı olarak ele geçirilen şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Gazisosmanpaşa’da gece saat 03.45 sıralarında düzenlenen narkotik operasyonu sırasında devriye görevi yapan ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden 1’ölü 1’ide yaralı olarak kovalamaca sonrasında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybeden şahsın Ramazan Ö. olduğu ortaya çıktı. Ölü olarak ele geçirilen şüphelinin hırsızlıktan 210 kaydının olduğu belirtildi. Yine aynı operasyon sonrasında yaralı olarak ele geçirilen H.Ö’nün ise hırsızlıktan 23 kaydının olduğu ifade edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.