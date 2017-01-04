İstanbul'daki saldırıda yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor
Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananlardan bazıları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Saldırıda yaralanan 28 kişinin tedavisine ise kentteki çeşitli hastanelerde devam ediliyor.
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