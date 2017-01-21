İstanbul'daki saldırılarla ilgili 5 gözaltı
İstanbul'da lav silahlı saldırılarla ilgili olarak 15 adrese baskın yapıldı. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldırılarıyla ilgili olarak 15 adrese baskın yapıldı. 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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